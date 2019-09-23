Женщина выпала с третьего этажа жилого дома в Челябинской области
Несчастный случай произошел в воскресенье, 22 сентября, на улице 8 Марта в Миассе. Женщина выпала из окна на третьем этаже жилого дома.
46-летняя жительница Миасса выжила, но получила травмы. Чтобы передать ее медикам скорой помощи, пришлось вызвать спасателей.
— Женщина рухнула на козырек магазина. Возможно, это и спасло ей жизнь, — говорят в управлении ГОЧС Миасса.
При помощи альпинистского снаряжения и приставной лестницы спасатели поднялись на козырек и спустили гражданку на землю.
Каким образом женщина оказалась на улице, выясняют полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU