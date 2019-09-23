2019-09-23T10:25:07+03:00
Общество

Женщина выпала с третьего этажа жилого дома в Челябинской области

От смерти даму спас козырек магазина
Лидия ПЕСКОВА
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Женщина выжила, ее выхаживают в больнице.Женщина выжила, ее выхаживают в больнице.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Несчастный случай произошел в воскресенье, 22 сентября, на улице 8 Марта в Миассе. Женщина выпала из окна на третьем этаже жилого дома.

46-летняя жительница Миасса выжила, но получила травмы. Чтобы передать ее медикам скорой помощи, пришлось вызвать спасателей.

— Женщина рухнула на козырек магазина. Возможно, это и спасло ей жизнь, — говорят в управлении ГОЧС Миасса.

При помощи альпинистского снаряжения и приставной лестницы спасатели поднялись на козырек и спустили гражданку на землю.

Каким образом женщина оказалась на улице, выясняют полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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