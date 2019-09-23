Сбитая грузовиком жительница Челябинска находится на грани жизни и смерти

СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-23T11:41:04+03:00

Об этом прессе рассказал ее муж

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Челябинские врачи продолжают борьбу за жизнь Анжелы Беляковой, которая пострадала 20 сентября при наезде тяжеловоза. Утром 28-летняя женщина ждала трамвай на остановке «Тепличная», а на остановку налетел неуправляемый грузовик. Челябинка по пояс оказалась под колесами многотонной машины.

Спасая женщину, медики ампутировали ей правую ногу. А в воскресенье пострадавшую опять положили на стол хирурга.

— После ампутации началось омертвление тканей, их пришлось удалить. Да и другие травмы очень тяжелые: раздроблен таз, проникающее ранение живота. Пока врачи не дают нам прогнозов, — рассказал супруг пострадавшей Никита Беляков.

На следующий день после трагедии мужчина обратился к друзьям с просьбой найти юриста. Родные хотят по закону наказать 30-летнего водителя грузовика. Также Никита признался, что не откажется от финансовой помощи, которая в будущем понадобится на восстановление супруги.

— На данный момент все лечение пострадавшей бесплатное, по полису ОМС, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе регионального минздрава.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/733195" frameborder="0"></iframe> Грузовик сбил женщину в Челябинске.Видео: Анастасия Соломина

ИСТОЧНИК KP.RU