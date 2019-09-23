Челябинские чистомэны спасают озера Челябинска от мусора
Сразу три озера Челябинска: Первое, Смолино и Шершни, а также набережная реки Миасс — стали объектами генеральной уборки эко-активистов. Челябинские энтузиасты присоединились к всемирной акции. Чистомэны подсчитали, что вывезли около 180 мешков мусора, написал сайт «Урал-пресс-информ».
В Челябинске 21 сентября, в субботу, прошел Всемирный день чистоты. Цель всемирной волонтерской акции — объединение активистов в большую команду для наведения порядка во всех странах мира. Леса, поляны, берега водоемов — все природные территории должны быть чистыми.
К экологической акции в Челябинске присоединилось около 70 человек.
— Благодарим администрацию Центрального района за обеспечение перчатками и мешками на уборке Шершневского водохранилища, а также администрацию Тракторозаводского района за вывоз общего мусора с Первого озера, — сказала Диана Новикова, координатор экологического движения «Челябинские чистомэны».
Интересно, что из 178 собранных мешков отсортированных 98 — с твердыми бытовыми отходами сразу были отправлены на переработку.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU