Челябинские чистомэны спасают озера Челябинска от мусора

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-23T11:53:29+03:00

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Сразу три озера Челябинска: Первое, Смолино и Шершни, а также набережная реки Миасс — стали объектами генеральной уборки эко-активистов. Челябинские энтузиасты присоединились к всемирной акции. Чистомэны подсчитали, что вывезли около 180 мешков мусора, написал сайт «Урал-пресс-информ».

В Челябинске 21 сентября, в субботу, прошел Всемирный день чистоты. Цель всемирной волонтерской акции — объединение активистов в большую команду для наведения порядка во всех странах мира. Леса, поляны, берега водоемов — все природные территории должны быть чистыми.

К экологической акции в Челябинске присоединилось около 70 человек.

— Благодарим администрацию Центрального района за обеспечение перчатками и мешками на уборке Шершневского водохранилища, а также администрацию Тракторозаводского района за вывоз общего мусора с Первого озера, — сказала Диана Новикова, координатор экологического движения «Челябинские чистомэны».

Интересно, что из 178 собранных мешков отсортированных 98 — с твердыми бытовыми отходами сразу были отправлены на переработку.

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ИСТОЧНИК KP.RU