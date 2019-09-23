Рукотворное озеро — дело рук челябинских коммунальщиков

СЕГОДНЯ 12:49 2019-09-23T12:50:32+03:00

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В Тракторозаводском районе на улице Марченко дом 33Б каждый год потоп. Куда смотрят коммунальщики и почему не избавят жителей от проблемы, узнавала корреспондент КП-Челябинск.

В социальной сети неравнодушный челябинец выложил серию фотографий. На фото изображено красивое чистое «озеро». Как в зеркале, в нем отражаются прекрасные облака. На самом деле, это дорога, утопающая в воде.

— На Марченко опять вода, который год осенью течет из колодцев (ливневой канализации — прим. редакции), — прокомментировал челябинец Александр.

Каждый год эта картина повторяется, жалуются жители. Чаще всего, осенью. Ливневая канализация не справляется или засоряется, и прямо на проезжую часть выливается огромное количество воды, рассказала жительница соседнего дома.

В таких случаях звонить надо в коммунальные службы района. Но КП-Челябинск не удалось дозвониться до ЖЭКа № 6. По четырем телефонам трубку или никто не берет, или снимают, но не отвечают на звонки. Кстати, там же, с социальной сети граждане жалуются на отвратительное качество обслуживания населения в этом ЖЭКе.

Фото: соцсети

Телефоны аварийно-диспетчерских служб ЖКХ администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU