2019-09-23T14:07:06+03:00
Происшествия

Пассажиры из Кургана устроили дебош в аэропорту Челябинска

Дама напала на полицейского, а ее спутник обложил сотрудников бранью
Андрей АБРАМОВ
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Два пассажира устроили дебош в аэропорту.Два пассажира устроили дебош в аэропорту.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Неприятный инцидент случился 22 сентября в аэропорту Баландино. Сотрудники воздушной гавани обратились в транспортную полицию. Помощь требовалась в международном секторе. Здесь безобразно себя вели двое пассажиров.

Парочка приехала из Кургана. Им предстоял перелет «ЧелябинскАнталья». Но отдых в Турции суждено было отложить. Представителем авиакомпании было принято решение об отказе данным пассажирам в перелете.

— Их не допустили до посадки на борт самолета, доставили в дежурную часть, где в отношении каждого из них полицейские составили протоколы. Кроме того, мужчина публично оскорбил нецензурной бранью сотрудника полиции, а женщина нанесла полицейскому телесные повреждения. Сейчас решается вопрос о привлечении граждан к уголовной ответственности, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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