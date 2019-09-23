В Челябинской области продолжают цифровать сельское хозяйство

СЕГОДНЯ 15:05 2019-09-23T15:05:02+03:00

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Минсельхоз представил проект обновленной госпрограммы развития сельского хозяйства России до 2025 года. В нем особое место уделяется цифровизации агропромышленного комплекса (АПК). На аграрную цифровизацию в следующем году выделяется 3,8 млрд рублей. Об этом пишет газета «Южноуральская панорама».

В региональном минсельхозе говорят, что в ближайшее время во всех сельских районах области будет запущена оцифровка сельхозземель.

— Это приносит большую экономическую отдачу, способствует эффективности использования всех ресурсов, начиная с земли и до выстраивания логистических схем поставок сельхозпродукции. Область поддерживает субсидиями аграриев, внедряющих цифровые технологии земледелия, но нужна и федеральная помощь, — отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

В регионе несколько лет назад был запущен совместный проект по цифровизации земель для повышение плодородия почв, роста урожайности. Применяются геоинформационные технологии: со спутников и беспилотников делаются снимки, сопоставляются с существующими картами полей.

В области пошли дальше и уже начинают применять цифровые технологии в системе так называемого точного земледелия. К примеру, на посевной трактор с электронной системой управления определяет свое расположение по спутниковому навигатору и вносит заданное количество семян на строго определенную глубину. Все это просчитывает компьютер. Но переход на «цифру» обходится недешево, и многим фермерским хозяйствам пока не по карману. Поэтому так важны субсидии.

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ИСТОЧНИК KP.RU