В Челябинской области обнаружили опасный «город хоббитов»

СЕГОДНЯ 06:08 2019-09-24T06:11:15+03:00

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Необычное место нашел в лесу житель Копейска.

— Это за садами, возле Курладов. Что-то вроде бывших резервуаров метров по 20 в диаметре. Кто знает их историю? Там рядом еще все в канавах, упадешь — сам не выползешь. Заглядывал — скелетов нет. Опасное место, ничем не огорожено, — написал житель Копейска и выложил фото в соцсети.

— Это город хоббитов! — пошутили пользователи соцсети.

Правильный ответ: резервуары для воды.

— Раньше ее со скважины заканчивали туда. Затем она поступала в поселки Бажова и Подозерный. Это был водопровод. Но в воде было много железа, поэтому лет примерно 40 назад переключились на городскую воду. А эту систему забросили, — ответил местный житель Александр Олейников.

Пользователи соцсети переживают, что резервуары открыты. Если кто-то провалится случайно — сам выбраться не сможет.

Если провалишься туда - сам не выберешься. Фото: vk.com/podslushano_kop

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ИСТОЧНИК KP.RU