«Раскладушку не положено!»: в больнице Кургана бабушка больного ребенка спала на полу

СЕГОДНЯ 06:31 2019-09-24T06:31:55+03:00

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В Кургане разгорелся скандал вокруг детской инфекционной больницы. Поводом послужил опубликованный в интернете пост местной жительницы. Женщина рассказала, что родители маленьких пациентов вынуждены спать прямо на полу больничной палаты.

— Попали с малышкой в инфекционку с подозрением на пневмонию. В палате шесть человек: три мамочки и трое детей. Коек пять. Одна мамочка была вынуждена спать на полу. На просьбу принести раскладушку или хотя бы матрас, получили ответ: «Не положено», — пишет подписчица группы «Черный список. Курган» в соцсети «ВКонтакте».

В больнице объяснили, почему так произошло. По словам медиков в один бокс одновременно поступили трое детей в сопровождении двух мам и бабушки. При этом в палате находится две взрослые кровати и две детские.

— Бабушке ребенка предложили дополнительно детскую кровать, но она отказалась, сказав, что будет ночевать с ребенком на взрослой кровати. Вечером, когда сестры зашли в палату, то увидели ее на полу на одеяле с подушкой, — пояснили в медучреждении.

После инцидента врачи инфекционной больницы Кургана заверили, что теперь будут обеспечивать спальным местом родственников пациентов независимо от их желания.

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ИСТОЧНИК KP.RU