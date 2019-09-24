Житель Челябинской области нашел в лесу самый дорогой в мире гриб

СЕГОДНЯ 08:20 2019-09-24T08:20:25+03:00

Богатеи из Европы готовы выложить за него 5 тысяч долларов

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На деликатес для гурманов во время грибной охоты случайно наткнулся житель Карабаша Иван Якимов. Фото редкой находки южноуралец выложил в интернет.

— Сезон белых троицких трюфелей открыт. Лес не далеко от Карабаша. А кто-то еще их находил в нашем лесу, — пишет грибник.

На фото совершенно некрасивый гриб напоминающий клубни картошки или топинамбура.

- Судя по всему, это белый трюфель. На срезе отчетливо видна мякоть мраморной текстуры. Этот гриб съедобен, — говорит биолог Ольга Кравченко.

Появление трюфелей в уральских лесах специалисты называют сенсацией.

Несмотря на свой непривлекательный внешний вид, белые трюфели считаются самыми дорогими грибами на планете. Их главная особенность — аромат и вкус прожаренных семечек и грецких орехов. Богатеи из Европы готовы выложить за белые трюфели 5 тысяч долларов за кило. Только вот покупатели на редкий, но скоропортящийся товар пока еще не нашлись.

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ИСТОЧНИК KP.RU