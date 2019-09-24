2019-09-24T09:33:31+03:00
Общество

Жительницу Челябинской области осудили за издевательства над 9-летней дочерью

Женщина постоянно оскорбляла и запугивала ребенка
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Горе-мамашу приговорили к одному году исправительных работГоре-мамашу приговорили к одному году исправительных работФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Троицке вынесли приговор местной жительнице, которая жестоко обращалась с собственной дочкой.

Горе-мамаша нигде не работала и злоупотребляла спиртным. Дочку она не кормила , за ее здоровьем не следила. Девятилетняя девочка жила в грязи и антисанитарии.

Суд установил, что мать систематически оскорбляла ребенка нецензурными словами, внушала ей чувство страха и применяла насилие.

В отношении матери возбудили уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». На суде она признала свою вину.

— Подсудимую приговорили к одному году исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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