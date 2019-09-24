Жителю Челябинска родные подарили на день рождения погашение долгов у приставов
Пару лет назад житель Сосновского района Челябинской области устроил серьезную аварию. Пострадавшим виновник должен был заплатить по 300 тысяч рублей. Гасил как мог — даже трудился в колонии, куда его отправила Фемида. Но долг уменьшался медленно.
Челябинец уже успел выйти из колонии и стать пенсионером. С его получек вычитали понемногу. А в один день должник сам пришел к судебными приставам и потребовал квитанции, что долг погашен.
— Радостный, он сообщил, что на день рождения близкие подарили ему как раз сумму долга —250 тысяч рублей. Так южноуралец полностью загладил моральный вред пострадавшим в ДТП, — сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU