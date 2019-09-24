На ветстанции в Челябинске будут две недели лечить животных со скидкой 50%

СЕГОДНЯ 15:55 2019-09-24T15:55:53+03:00

На ветстанции в Челябинске объявили о скидках к празднику. Фото: Александр ГЛУЗ

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С 30 сентября по 13 октября Челябинская ветстанция объявила о значительных скидках на услуги. В их числе вакцинация, стерилизация, электронное чипирование животных. Акция приурочена ко Всемирному дню защиты животных. Его отмечают 4 октября.

— Пройдет бесплатная вакцинация против бешенства и дерматомикозов. Будут предоставлены 50-процентные скидки на стерилизацию, на исследование на дерматомикозы, на электронное мечение кошек и собак. С 50% скидкой можно будет приобрести и микрочипы. Для всех, кто посетит клинику в указанный период, предоставляется купон с 20% скидкой на корма для кастрированных животных одной торговой марки. С 30 сентября по 31 декабря 2019 года в клинике будет установлена спеццена на лапароскопическую кастрацию животных, — сообщили в пресс-центре Минсельхоза Челябинской области

Мероприятия проводят на базе лечебниц ОГБУ «Челябинская ветстанция». Это ветклиника на Свердловском тракте, 18а, участковая ветлечебница Металлургического района (ул. Пржевальского, 2) и участковая ветлечебница Тракторозаводского района (ул. Марченко, 7В).

Справки и запись по единому номеру телефона: 214-14-14 с 8.30 до 20.00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU