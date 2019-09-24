Пожилой мужчина, страдающий болезнью Альцгеймера, пропал в Челябинске
Салават Файзулин потерялся утром 24 сентября в районе поселка Сосновка. Пропавшему 64 года. Его родные утверждают, что он не сможет самостоятельно найти дорогу домой. Мужчина страдает болезнь Альцгеймера.
Волонтеры просят челябинцев помочь в распространении ориентировки.
— Просим максимально распространить информацию! Человек нуждается в медицинской помощи! — пишут на своей страничке в социальной сети участники поискового отряда «Легион-СПАС» Челябинск.
Пенсионер был одет в темно серую куртку, синие джинсы, и черные кожаные ботинки. Если обладаете какой-либо информацией о местонахождении Салавата Файзулина позвоните по номеру: +79000955267 Татьяна или +79517840737 Евгений.
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