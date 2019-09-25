«Вы в зеркало смотрелись?»: жители Челябинской области обсуждают «самые крутые» леггинсы на местных девушках

СЕГОДНЯ 06:17 2019-09-25T06:17:16+03:00

Жители Челябинской области обсуждают «самые крутые» леггинсы на местных девушках. Фото: «Копейск [В]Теме» в ВК.

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Коротенькая кожаная курточка, огромные кроссовки и нюдовые леггинсы, через которые выступает белье. Житель Челябинской области был сильно удивлен, увидев в магазине девушку в таком наряде. Он сфотографировал, как говорят, ее лук и выложил фото в группе «Копейск [В]Теме».

— Копейчане, вы вообще смотритесь в зеркало, когда выходите из дома? — подписал автор поста.

Кто-то в шоке. Кто-то пишет, что это личное дело девушки, в чем ей ходить.

— Не зря ее сфотографировали в отделе алкогольной продукции, — отметил пользователь соцсети Андрей Михайлов.

— Так-то это на сегодняшний день один из самых крутых леггинсов! Их носят блогеры, — пояснила Виолетта Францева.

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ИСТОЧНИК KP.RU