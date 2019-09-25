«Вы в зеркало смотрелись?»: жители Челябинской области обсуждают «самые крутые» леггинсы на местных девушках
Коротенькая кожаная курточка, огромные кроссовки и нюдовые леггинсы, через которые выступает белье. Житель Челябинской области был сильно удивлен, увидев в магазине девушку в таком наряде. Он сфотографировал, как говорят, ее лук и выложил фото в группе «Копейск [В]Теме».
— Копейчане, вы вообще смотритесь в зеркало, когда выходите из дома? — подписал автор поста.
Кто-то в шоке. Кто-то пишет, что это личное дело девушки, в чем ей ходить.
— Не зря ее сфотографировали в отделе алкогольной продукции, — отметил пользователь соцсети Андрей Михайлов.
— Так-то это на сегодняшний день один из самых крутых леггинсов! Их носят блогеры, — пояснила Виолетта Францева.
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ИСТОЧНИК KP.RU