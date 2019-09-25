Молодая мама из Челябинска продает домашнее варенье, чтобы купить дом

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-25T11:27:41+03:00

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29-летняя Виктория Розенберг мечтает перебраться с семьей из промышленного Челябинска в небольшой городок Юрюзань, что на западе области. Когда-то здесь жила ее прабабушка, и девушка часто гостила у нее. Для Виктории Юрюзань — место силы. Город привлекает ее чистым воздухом, красивой природой, умиротворяющей атмосферой и приветливыми людьми.

Ради покупки дома, молодая мама продает собственноручно приготовленное варенье. Между прочим, натурпродукт. Ягоды и фрукты она вырастила летом в своем саду. На продажу Виктория закатала полсотни банок.

Баночки на продажу красиво украшены. Фото героя публикации

Девушка понимает, что с продажи домашнего варенья много не выручишь, и копить ей придется долго. Задумка такая: на дом она откладывает свою зарплату, а заработанное на варенье тратит на продукты. Остальные бытовые расходы покроет 68-летний супруг Борис. У пары разница в возрасте 39 лет.

Виктория мечтает не об обычной избушке в Юрюзани, а о старинном купеческом особняке. Обойдется он в 1,5-2 млн рублей.

— Мой муж хочет выйти на пенсию через несколько лет, так что ему тоже хотелось бы уехать за пределы Челябинска. Мне хочется возродить один из домов, отремонтировать и таким образом поддержать архитектуру Юрюзани. Здесь нам хочется создать свое родовое гнездо, с историей.. пусть и не нашей историей, — рассказала Виктория изданию Hornews.com.

Купеческий дом в центре Юрюзани. Фото героя публикации

Помочь девушке осуществить мечту, и приобрести домашнее варенье можно через сообщество во «ВКонтакте» «#Еду_в_Юрюзань».

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