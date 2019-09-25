В Челябинске жильцы многоэтажек в дождь дежурят на крышах

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-25T13:32:57+03:00

На дырах вскрытой кровли в доме по ул. Гагарина лежит рекламный баннер. Но он не спасет от сырости. Фото: ОНФ-Челябинск.

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Жильцы минимум 15 челябинских домов живут в коммунальном аду. В пору холодных дождей на их домах нет кровли. Нерадивые подрядчики, подвязавшиеся под капремонт, исчезли. В непогоду жители дежурят на чердаках, вычерпывая воду. Но сырость ковшиком не победить. По стенам в квартирах бежит плесень.

В доме №3 по ул. Гагарина жильцы положили на стропила вскрытой кровли рекламный баннер. Но от влаги синтетический материал не спасет. Скоро повалит снег. Здешний подрядчик демонтировал кровлю в мае. И сбежал, видимо, сочтя работу невыгодной.

Регоператор обещает найти новых подрядчиков на проблемные дома. Но поиск займет не один месяц. Значит, заложникам чьей-то безалаберности придется зимовать с открытыми кровлями?

— Почему Регоператор раньше не расторг договоры с нерадивыми подрядчиками? Почему министерство строительства берет на контроль только те участки, на которые выезжает ОНФ? В приоритете не качество жизни людей, а цифры. Подрядчик отчитался: в доме на ул. Гагарина работы выполнены на 30%. Но по факту — это дыра в кровле, — заключил эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Было бы здорово, если б в квартиру на пятом этаже дома с дырами вместо кровли въехал чиновник, допустивший бардак. Скорее всего, тогда нашелся бы оперативно и новый подрядчик. Жаль, закон такое наказание не предусматривает.

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ИСТОЧНИК KP.RU