Из больницы №1 Челябинска уволился главврач-депутат
Дмитрий Тарасов сообщил, что оставил пост в связи с избранием заместителем председателя гордумы. Совмещать эти две должности нельзя.
— В первую городскую больницу сегодня назначен Максим Игоревич Угнивенко. Более восьми лет он работал первым заместителем главного врача по медицинской части. Врач анестезиолог-реаниматолог с большим опытом, в том числе управленческим, — цитирует 74.ru Дмитрия Тарасова.
Он заверил, что будут продолжены проекты, начатые в первой городской больнице: модернизация оборудования, внедрение новых технологий и ремонтные работы. Также сегодня стало известно, что на базе ГКБ № 1 создадут городской центр пренатальной диагностики. Там же появится диагностический центр.
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ИСТОЧНИК KP.RU