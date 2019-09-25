Из больницы №1 Челябинска уволился главврач-депутат

СЕГОДНЯ 17:39 2019-09-25T17:39:40+03:00

Дмитрий Тарасов сделал выбор между работой в больнице и Гордуме

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Дмитрий Тарасов сообщил, что оставил пост в связи с избранием заместителем председателя гордумы. Совмещать эти две должности нельзя.

— В первую городскую больницу сегодня назначен Максим Игоревич Угнивенко. Более восьми лет он работал первым заместителем главного врача по медицинской части. Врач анестезиолог-реаниматолог с большим опытом, в том числе управленческим, — цитирует 74.ru Дмитрия Тарасова.

Он заверил, что будут продолжены проекты, начатые в первой городской больнице: модернизация оборудования, внедрение новых технологий и ремонтные работы. Также сегодня стало известно, что на базе ГКБ № 1 создадут городской центр пренатальной диагностики. Там же появится диагностический центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU