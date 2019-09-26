График подключения отопления в Челябинске 2019
Запуск отопления в Челябинске согласно распоряжению мэра Натальи Котовой начался 25 сентября. Но теплее во всех домах челябинцев пока не стало. Городские чиновники обещают, что долгожданное тепло придет в течение пяти дней. Так есть же график подключения отопления в Челябинске?
Чиновники объясняют: включение систем отопления осуществляется поэтапно, по графику теплоснабжающей организации. Но точного графика подключения отопления в Челябинске нигде не опубликовали. Однако есть день X, начиная с которого по всему Челябинску должно появиться отопление.
— До 1 октября горячее водоснабжение и отопление должны быть во всех домах Челябинска, — сказала Наталья Котова на аппаратном совещании.
Если у вас нет отопления или батареи недостаточно горячие, обращайтесь в организацию, которая указана на квитанциях за отопление.
Контакты основных единых теплоснабжающих организаций на территории города Челябинска:
АО «УСТЭК-Челябинск», 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 3. Телефон диспетчерской службы: (351) 246 72 73
МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети», 454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 13 Телефон: (351) 723 01 81
ООО «Теплоэнергосбыт», 454004, г. Челябинск, ул. Академика Королева, 14 Телефон: (351) 281 06 23
ООО «Центр», 454031, г. Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ, 6, помещ. 1 Телефон: (351) 735 04 90
ООО «АТЭК» (454100, г. Челябинск, ул. Аношкина, 12, (оф.410), тел. 778 65 59.
ИСТОЧНИК KP.RU