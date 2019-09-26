«Перевертмейстер» из Челябинска рассказала о самом страшном кошмаре

СЕГОДНЯ 12:49 2019-09-26T12:49:32+03:00

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Алина Моргун из Челябинска — «перевертмейстер», или «переворачиватель» нотных листов. Официально ее должность называется «ассистент органиста». 21-летняя музыкантша работает в органном зале «Родина». Обязательный дресс-код профессии: черное платье и гладко зачесанные волосы, пишет сайт Hornews.com.

Чтобы стать ассистентом органиста, нужно знать нотную грамоту, уметь читать мелодию по нотам и обладать музыкальной интуицией, ведь не каждый музыкант подаст знак, когда перелистывать ноты. Девушка с детства занималась музыкой, а сегодня учится в институте культуры по классу фортепьяно.

— В первых классах музыкальной школы у меня был предмет «Слушание музыки». Детям дают нотный лист, а преподаватель начинает играть мелодию. Нужно следить за мелодией по нотам, а когда учитель резко останавливается, ученик показывает, на каком моменте в партитуре он остановился. У меня всегда хорошо получалось, и это как раз то, что требуется, — объясняет Алина.

Хотя в ее работе без казусов не обходится. Алина рассказала о самом своем страшном кошмаре.

— Как-то раз меня попросили поработать «перевертмейстером» в институте на фортепьянном концерте. Я перевернула страницу партитуры и с ужасом обнаружила, что она слиплась, и я перевернула сразу две… Исполнителю пришлось сделать паузу, — рассказывает Алина. — А самый страшный кошмар, это когда партитура падает на клавиатуру органисту. При этом музыкант продолжает играть, хотя ноты ему мешаются, и нужно тихонько поднять журнал и поставить на место.

И пусть зарплата у ассистента органиста небольшая, зато занятость невысокая. Услуги ассистента органному залу требуются 2-3 раза в месяц. Это подтолкнуло Алину к ее новой мечте — стать профессиональным органистом и когда-нибудь сыграть свой первый концерт.

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ИСТОЧНИК KP.RU