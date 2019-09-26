2019-09-26T19:49:28+03:00
Происшествия

В Челябинске сотрудники ГИБДД поймали сбытчика наркотиков

У него нашли 90 свертков амфетамина
Валентина ВАГАНОВА
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У челябинца обнаружили пакет с амфетамином.У челябинца обнаружили пакет с амфетамином.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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В центре Челябинска инспекторы ДПС остановили для проверки документов отечественную легковушку. Полицейские заметили, что пока они разговаривали с водителем, пассажир явно нервничал. Решили провести досмотр.

Подозрения оказались неслучайными. У пассажира нашли пакет, в котором было 90 маленьких свертков амфетамина. Наркотики он нашел в лесу — для него специально оставили там «закладку». «Дурь» собирался продать.

— Задержанному 35 лет, ранее он не судим. Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков. Максимальное наказание, которое грозит челябинцу — лишение свободы до двадцати лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

В Челябинске сотрудники ДПС задержали сбытчика наркотиков.Видео: ГУ МВД России по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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