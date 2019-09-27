В Челябинске на Южно-Уральской книжной ярмарке пройдут бесплатные мастер-классы

СЕГОДНЯ 07:05 2019-09-27T07:05:51+03:00

Детей и взрослых погрузят в мир каллиграфии, верстки в графическом редакторе и 3D-моделирования

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Южно-Уральской книжной ярмарке исполняется 20 лет. В честь большой даты 4 и 5 октября праздник книгочеев пройдет в Выставочном зале Союза художников (ул. Цвиллинга, 34). Лучшие книжные новинки представят 30 издательств. К нам приедут писатели, пройдут кинопоказы. Для любителей творить руками приготовлены мастер-классы. В том числе бесплатные. Интересные и взрослым, и детям.

Например, урок по каллиграфии. Педагоги детско-юношеского центра Ленинского района Челябинска научат азам идеального письма, когда не придраться ни к изгибу буквы, ни к наклону почерка. Участники сами создадут рукописные открытки.

Или — мастер-класс по верстке книжной страницы, созданию коллажа, художественному рисованию в графическом редакторе от детского технопарка INGENERIKA. Это модное направление, обучение по которому все чаще выбирают выпускники 9 и 11 классов школ.

Будут и платные уроки. Например, по изготовлению полигональной (из множества геометрических фигур) фигуры из картона. За 2,5 часа участники создадут голову единорога в профиль. А за 100 рублей научат мастерить открытку-раскладушку с распускающимся цветком в центре.

Программа Южно-Уральской книжной ярмарки — ЗДЕСЬ. Регистрация на мастер-классы —ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU