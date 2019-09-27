В Челябинске пошел под суд водитель БМВ, протаранивший авто на парковке

СЕГОДНЯ 12:49 2019-09-27T13:20:16+03:00

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Июньским вечером на парковке у микрорайона Тополиная Аллея случилось ДТП. Прямо с перекрестка Университетской набережной и ул Академика Макеева на парковку влетел БМВ. Водитель с ходу протаранил четыре автомобиля. К счастью, люди не пострадали.

На место вызвали наряд полиции, и с ними водитель злополучной иномарки разговаривал свысока, бравируя. Очевидцы происшествия тогда предположили, что он пьян. Речь была нечеткая, жесты — размашистыми. В автомобиле сидела блондинка. И она раскаяния и сожаления не демонстрировала.

Выяснилось, лихач уже попадал в поле зрения ГИБДД. Он действительно был пьян. И уже был наказан за вождение в нетрезвом виде. По факту произошедшего на парковке у «Тополинки» было возбуждено уголовное дело. За повторное грубейшее нарушение правил дорожного движения ему грозит до двух лет лишения свободы.

В прокуратуре Центрального района корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что водитель иномарки сейчас выплачивает компенсацию ущерба владельцам покореженных машин.

Уголовное дело передано в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU