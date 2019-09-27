Алексей Текслер отозвал главу Карталинского района из отпуска

СЕГОДНЯ 17:50 2019-09-27T17:50:35+03:00

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Сегодня вечером губернатор Челябинской области Алексей Текслер позвонил и.о. главы Карталинского района Сергею Ломовцеву. В это время чиновник отдыхает на море, в отпуске. Но негоже нежится самому в тепле, если твои жители мерзнут без отопления.

— Сергей Викторович, добрый вечер. У вас в Новокаолиновом и в Ленинке проблемы с теплом, да и в Карталах еще не везде включили. Вы в отпуске. Ваши заместители не могут назвать дату включения тепла, — сказал Текслер в телефонном разговоре. — Мое решение такое: я вас отзываю из отпуска. Возвращайтесь домой, наводите порядок. Вы знаете мое поручение: до конца этого месяца включить тепло во всех городах и муниципалитетах. Это необходимо обеспечить. Задача понятна? Задача понятна. Вы далеко? Вы где физически? Ну, вот берите билет из Краснодарского края и летите домой.

Разговор завершился. Ломовцев пошел паковать чемодан и покупать билет.

В аккаунте в сети Инстаграм Алексей Текслер пояснил: «Отозвал из отпуска главу Карталинского района, где есть проблемы с началом отопительного сезона. Сигнал всем главам: обеспечьте людей теплом, а уже потом идите в отпуск».

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ИСТОЧНИК KP.RU