Житель Челябинской области стрелял в людей из ружья возле школы
Стрельба возле учебного заведения взволновала жителей Миасса. О происшествии сообщили в группе «ВКонтакте». Местный житель Джавид Гурбанов выложил в соцсети фото автомобиля, припаркованного рядом со школой №13, и подписал «Водитель этого авто достал ружье и пытался выстрелить в двух людей».
— Не пытался, а выстрелил. Он попал в человека, и его увезли в больницу, — добавил Кирилл Титовец.
— Человек с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии, — прокомментировала в группе «Инцидент Миасс» Юлия Стрижова.
Из-за чего владелец автомобиля открыл стрельбу, пока неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU