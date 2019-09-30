Житель Челябинской области стрелял в людей из ружья возле школы

СЕГОДНЯ 06:09 2019-09-30T06:14:00+03:00

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Стрельба возле учебного заведения взволновала жителей Миасса. О происшествии сообщили в группе «ВКонтакте». Местный житель Джавид Гурбанов выложил в соцсети фото автомобиля, припаркованного рядом со школой №13, и подписал «Водитель этого авто достал ружье и пытался выстрелить в двух людей».

— Не пытался, а выстрелил. Он попал в человека, и его увезли в больницу, — добавил Кирилл Титовец.

— Человек с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии, — прокомментировала в группе «Инцидент Миасс» Юлия Стрижова.

Из-за чего владелец автомобиля открыл стрельбу, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU