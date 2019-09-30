Сын Шварценеггера щеголяет в шинели из Челябинска

СЕГОДНЯ 06:59 2019-09-30T07:09:35+03:00

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Россияне буквально завалили комментариями Instagram Арнольда Шварценеггера. Десятки сообщений на русском языке собрал крайний пост. На днях актер выложил поздравление сыну Кристоферу — парню исполнилось 22 года. На снимке отец с сыном стоят на фоне заснеженного леса. «Железный Арни» одет в шубу и ковбойскую шляпу. А Кристофер… в шинель советского милиционера! Именно это и привлекло внимание россиян.

schwarzenegger Happy birthday Christopher, you are such a jewel. I have loved every minute of watching you grow up, you make me so proud every day and I can t wait to see what you become. I love you!

— Товарищ полковник Шварценеггер Кристофер Арнольдович! Это мощно, — пошутил один из пользователей.

— По стопам папы в «Красной жаре». Ментом стал, — заметил еще один россиянин.

Шинель из боевика «Красная жара» Арнольду Шварценеггеру подарил челябинский силач Михаил Кокляев шесть лет назад. Подарок актеру он сделал на мировом турнире по силовому экстриму «Арнольд Классик». Арни тут же примерил милицейское пальто. Правда, погоны на шинели были не капитанские, как у Ивана Данко, а полковничьи.

Российскую форму актер не надевал с 1988 года, когда снимался в фильме «Красная жара».

Видимо, Кокляев угодил с подарком, раз шинель до сих пор жива и звездное семейство носит ее.

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ИСТОЧНИК KP.RU