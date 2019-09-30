2019-09-30T07:09:35+03:00
Общество

Сын Шварценеггера щеголяет в шинели из Челябинска

Милицейское пальто «железному Арни» подарил челябинский спортсмен
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Шинель Арнольду Шварценеггеру подарил спортсмен Михаил Кокляев. Фото: instagram.com/schwarzeneggerШинель Арнольду Шварценеггеру подарил спортсмен Михаил Кокляев. Фото: instagram.com/schwarzenegger
Изменить размер текста:

Россияне буквально завалили комментариями Instagram Арнольда Шварценеггера. Десятки сообщений на русском языке собрал крайний пост. На днях актер выложил поздравление сыну Кристоферу — парню исполнилось 22 года. На снимке отец с сыном стоят на фоне заснеженного леса. «Железный Арни» одет в шубу и ковбойскую шляпу. А Кристофер… в шинель советского милиционера! Именно это и привлекло внимание россиян.

schwarzeneggerschwarzenegger
Happy birthday Christopher, you are such a jewel. I have loved every minute of watching you grow up, you make me so proud every day and I can t wait to see what you become. I love you!
661969 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

— Товарищ полковник Шварценеггер Кристофер Арнольдович! Это мощно, — пошутил один из пользователей.

— По стопам папы в «Красной жаре». Ментом стал, — заметил еще один россиянин.

Шинель из боевика «Красная жара» Арнольду Шварценеггеру подарил челябинский силач Михаил Кокляев шесть лет назад. Подарок актеру он сделал на мировом турнире по силовому экстриму «Арнольд Классик». Арни тут же примерил милицейское пальто. Правда, погоны на шинели были не капитанские, как у Ивана Данко, а полковничьи.

Российскую форму актер не надевал с 1988 года, когда снимался в фильме «Красная жара».

Российскую форму актер не надевал с 1988 года, когда снимался в фильме «Красная жара».

Видимо, Кокляев угодил с подарком, раз шинель до сих пор жива и звездное семейство носит ее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске выбрали спортсменов и спортсменок с самыми идеальными фигурами
Награда Кубка губернатора по водному поло осталась в Челябинской области
В центре Челябинска BMW X3 вдавил пешехода в забор лицея
В Челябинске потеплеет до +18 градусов
В Челябинске жители 300 домов замерзают без отопления
«Жарко! Вырубай!»: жители Челябинской области просят убавить отопление
Жительница Магнитогорска взяла в кредит 7 тысяч рублей и теперь должна 58500
Житель Челябинской области стрелял в людей из ружья возле школы
В Челябинске пропал 13-летний мальчик на желтом велосипеде
Под Челябинском неизвестный с тесаком напал на мужчину и кинулся на такси
Есть победа: «Трактор» впервые в этом сезоне выигрывает в Челябинске
Следователи Челябинской области озвучили причину смерти троих парней в машине
Челябинская область вошла в топ-5 лидеров по пожарам из-за курения на балконах
Под Челябинском встретили доисторических птиц-ровесников динозавров