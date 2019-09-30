2019-09-30T10:05:14+03:00
Происшествия

Жительница Челябинской области лишилась 76 тысяч, пытаясь продать стенку

Она нарвалась на мошенников
Валентина ВАГАНОВА
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Женщина хотели продать стенку, а в итоге лишилась денег.Женщина хотели продать стенку, а в итоге лишилась денег.Фото: Анастасия Осипова
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В Магнитогорске 46-летняя жительница разместила в интернете объявление о продаже стенки для гостиной. Вскоре ей позвонил «покупатель». Сказал, что мебель ему понравилась, будет брать. Деньги, 20 тысяч, переведет на карту, а за стенкой отравит грузчиков.

— Через некоторое время «покупатель» перезвонил и, извиняясь, рассказал продавцу, что случайно перевел 50 тысяч рублей. Попросил вернуть лишнюю часть. Женщина, не задумываясь, отправилась к банкомату, — рассказали в УМВД России по Магнитогорску.

Мнимый покупатель по телефону объяснил, как перевести деньги. В итоге, когда операция прошла, жительница Магнитогорска обнаружила нулевой баланс. Мошенники сняли со счета 76 тысяч. Сейчас полицейские помогают женщине вернуть ее сбережения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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