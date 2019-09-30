В челябинской колонии восстановили памятник для Подмосковья
В колонии №2 изготовили памятник бойцам 44-й отдельной стрелковой бригады, которые погибли при обороне Москвы. Его создали сотрудники и осужденные ИК. Памятник отправится в деревню Мостки Московской области и обновит уже существующий там мемориал, который был установлен 71 год назад.
— По данным историков в боях у деревень Мостки, Заовражье, Елизарово 44-ая отдельная стрелковая бригада потеряла около двухсот солдат. В память о них в исправительных учреждениях №2 и 24 разработали эскиз и изготовили новый памятник, — рассказали в пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.
— В следующем году исполнится 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, очень важно сохранять память о местах сражений и подвигов советских солдат, — считает заместитель начальника ИК-2 подполковник внутренней службы Иван Павлухин.
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ИСТОЧНИК KP.RU