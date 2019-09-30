2019-09-30T11:12:56+03:00
Общество

ЧЭМК за десять лет рекультивирует шлакоотвалы

Документ подписан предприятием-загрязнителем, Правительством региона и двумя надзорными ведомствами
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ЧЭМК обязали снизить степень экологического ущерба и рекультивировать отвалы шлаков.ЧЭМК обязали снизить степень экологического ущерба и рекультивировать отвалы шлаков.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Соглашение с собственниками электрометаллургического завода — многостороннее. В документе фигурирует Правительство Челябинской области, Росприродназдор и федеральное министерство природных ресурсов и экологии.

Ранее губернатор Алексей Текслер заявлял, что подобные соглашения о сокращении выбросов в атмосферу и ликвидации накопленного ущерба будут подписаны со всеми предприятиями- загрязнителями не только Челябинска и Магнитогорска, но всего региона.

— В число городов, где в рамках проекта требуется снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха и уменьшить объем выбросов не менее чем на 20 процентов, входят Челябинск и Магнитогорск. Для жителей этих городов, для меня как главы региона, качество атмосферного воздуха является одним из безусловных приоритетов, — заявил Текслер на заседании коллегии федерального Росприроднадзора.

Кроме рекультивации отвалов, на которую договор отводит десять лет, до 2028 года, предприятие обязано на 28% снизить объемы выбросов в атмосферу.

Напомним, с 1931 года ЧЭМК накопил 16 млн т отвалов. Высота курганов опасных для здоровья человека отходов достигла 30 м. Площадь отвалов - более 47 га. Оставлять подобное в черте города невозможно.

Кроме ЧЭМК, договоры в рамках федерального нацпроекта «Чистый воздух» уже подписали челябинские предприятия: ЧКПЗ, Челябинский цинковый завод, «Технониколь». Плюс, 11 предприятий региона. Готовится соглашение с «Фортумом». Всего в нацпроект включено 16 предприятий Южного Урала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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