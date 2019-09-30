ЮУ КЖСИ показала отделку новых квартир и предупредила о повышении цен

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-30T14:57:08+03:00

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АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (создано Правительством Челябинской области) продолжает чистовую отделку квартир в новом доме №15 (стр.) в 50 микрорайоне Паркового. До конца 2019 года новостройку введут в эксплуатацию. Ее главный принцип — доступная среда и готовая инфраструктура. Так, в шаговой доступности уже работают детский сад и поликлиника, завершается строительство школы на 1500 учеников. В каждом подъезде ЮУ КЖСИ позаботилась о комфортном пандусе и широких проемах для колясок, а лифты грузоподъемностью 1000 кг поднимаются с нулевого этажа.

В чистовую отделку входят натяжные потолки, обои и износостойкий линолеум. ЮУ КЖСИ также устанавливает ламинированные межкомнатные двери, надежную металлическую входную дверь, отечественную сантехнику и приборы отопления. Важная новинка для молодых мам — детские замки на окнах. Так, при необходимости, родители могут зафиксировать механизм дверцы и не беспокоиться о случайном открытии. Для семей с детьми в офисе застройщика можно бесплатно получить сервис по подбору «семейной ипотеки» под 5% годовых. Как сообщают в ЮУ КЖСИ, с 1 октября в 50 микрорайоне Паркового будут действовать новые цены.

Подробности можно уточнить на сайте микрорайона и по телефону: +7 (351) 245-60-60

Застройщик АО «ЮУ КЖСИ». Проектные декларации на сайте www.ipoteka-74.ru.

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