Челябинск и Магнитогорск свяжет скоростная «Ласточка»
Состав из пяти вагонов с мягкими креслами, широкими проходами и панорамными окнами развивает скорость в 140 км/ч. В вагон легко вкатится детская коляска, он удобен для маломобильных пассажиров.
Проект «Ласточки», скоростного электропоезда между Челябинском и Магнитогорском, — детище правительства региона. Компания «РЖД» оценило предложение властей.
— Электропоезд «Ласточка» — продукт 21 века, который сочетает в себе скорость и комфорт — основные требования к транспорту. Если проект состоится, нашей задачей будет достичь времени в пути не более четырех часов. Два города — Магнитогорск и Челябинск — это только начало. Другие наши перспективные направления в Челябинской области: Челябинск — Златоуст, Челябинск — Миасс, — заявил начальник ЮУЖД Анатолий Храмцов.
В понедельник, 30 сентября, «Ласточка» совершила первую тестовую поездку. Пассажирами рейса стали заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, начальник ЮУЖД Анатолий Храмцов, председатель ЗСО Владимир Мякуш, замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Филиппов, руководители пригородного комплекса магистрали, представители завода-производителя ООО «Уральские локомотивы».
Из Челябинска с главного железнодорожного вокзала «Ласточка» стартовала в 08.20. В Магнитогорск поезд прибыл в 12.29. Время в пути — 4 часа 09 минут. В обратном направлении поезд шел 4 часа 17 минут.
Говорить о расписании «Ласточки» рано: решение должны принять власти Челябинской области.
Состав развивает скорость до 140 км/ч. Фото: пресс-служба ЮУЖД.
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