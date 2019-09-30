Стала известна причина взрыва на Северо-Западе Челябинска

СЕГОДНЯ 18:42 2019-09-30T20:47:23+03:00

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Сегодня, 30 сентября, на Северо-Западе Челябинска, в районе ГСК «Текстильщик», прогремел взрыв. После него в воздух поднялось черное грибовидное облако дыма.

На место за считанные минуты стянулись спецслужбы. Хлопок и грибовидный дым, похожий на тот, что возникает после взрыва ядерной бомбы, перепугали горожан. Однако в МЧС заверили, что ничего серьезного не произошло.

Площадь пожара составила 5 метров. Фото: Челябинская служба спасения

— В 16:56 поступило сообщение о загорании масляных измерительных трансформаторов на подстанции Северо-Западной котельной. Пожар был ликвидирован в 17:13. Огонь тушили 15 человек и три единицы техники. Погибших и травмированных нет, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

На электроснабжении ЧП никак не повлияло.

Взрыв на Северо-Западе Челябинска 30 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU