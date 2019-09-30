Стала известна причина взрыва на Северо-Западе Челябинска
Сегодня, 30 сентября, на Северо-Западе Челябинска, в районе ГСК «Текстильщик», прогремел взрыв. После него в воздух поднялось черное грибовидное облако дыма.
На место за считанные минуты стянулись спецслужбы. Хлопок и грибовидный дым, похожий на тот, что возникает после взрыва ядерной бомбы, перепугали горожан. Однако в МЧС заверили, что ничего серьезного не произошло.
Площадь пожара составила 5 метров. Фото: Челябинская служба спасения
— В 16:56 поступило сообщение о загорании масляных измерительных трансформаторов на подстанции Северо-Западной котельной. Пожар был ликвидирован в 17:13. Огонь тушили 15 человек и три единицы техники. Погибших и травмированных нет, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
На электроснабжении ЧП никак не повлияло.
Взрыв на Северо-Западе Челябинска 30 сентября.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU