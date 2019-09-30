Жителя Челябинска сняли с самолета за пьяный дебош
44-летний челябинец решил выпить перед полетом в Анталью. Но, видимо, не рассчитал дозу и устроил на борту лайнера дебош. Стал мешать работе бортпроводников, крыть их матом, пугать своим агрессивным поведением других пассажиров. Инцидент произошел в субботу, 28 сентября. До солнечной Антальи дебошир так и не доехал.
— Представители авиакомпании Red Wings решили отказать пассажиру в перелете. Мужчину сняли с рейса и увезли в отдел полиции, — рассказали Южно-Уральском линейном управленим МВД на транспорте.
За мелкое хулиганство челябинцу грозит до 15 суток ареста.
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ИСТОЧНИК KP.RU