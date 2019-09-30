2019-09-30T19:32:51+03:00
Происшествия

Жителя Челябинска сняли с самолета за пьяный дебош

Вместо турецкого пляжа он отправился в отдел полиции
Валентина ВАГАНОВА
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Самолет в Анталью улетел без буйного челябинца.Самолет в Анталью улетел без буйного челябинца.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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44-летний челябинец решил выпить перед полетом в Анталью. Но, видимо, не рассчитал дозу и устроил на борту лайнера дебош. Стал мешать работе бортпроводников, крыть их матом, пугать своим агрессивным поведением других пассажиров. Инцидент произошел в субботу, 28 сентября. До солнечной Антальи дебошир так и не доехал.

— Представители авиакомпании Red Wings решили отказать пассажиру в перелете. Мужчину сняли с рейса и увезли в отдел полиции, — рассказали Южно-Уральском линейном управленим МВД на транспорте.

За мелкое хулиганство челябинцу грозит до 15 суток ареста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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