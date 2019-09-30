Прокуратура оштрафовала компанию, чей мусоровоз устроил ДТП с 13 пострадавшими
В Челябинске оштрафовали фирму «Экотранс», которой принадлежит мусоровоз, устроивший аварию на ул. Блюхера 20 августа. Напомним, КАМАЗ врезался в микроавтобус «Пежо»: пострадали 13 человек, позже в больнице скончалась 17-летняя девушка.
Прокуратура нашла серьезные нарушения в работе компании: водители работают больше 12 часов, время на отдых между сменами сокращено, медосмотры перед сменами проводят для галочки.
— Руководителю юридического лица внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, за неисполнение требований закона «Экотранс» оштрафовано на 50 тысяч рублей, — рассказали пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Также прокуратура выяснила, что компания выпускала на линию автомобили, в которых были неисправны световые приборы, отсутствовали аптечки и знаки аварийной остановки. На руководителя предприятия возбуждено административное дело. Его материалы направили в ГИБДД.
Авария мусоровоза и микроавтобуса в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU