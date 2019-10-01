В Челябинской области хакеры взломали первый сельский блог в «Инстаграм»

СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-01T08:52:07+03:00

Со странички пропали все посты про национальный парк «Зигальга»

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Создатели первого Инстаграм-канала для челябинского села Тюлюк больше не могут зайти в собственный аккаунт. Первый сельский блог на днях взломали хакеры. Об этом общественники Игорь и Елена Гузовых заявили в социальной сети.

По словам владельцев блога, взломщики поменяли логин и пароль, похозяйничали в почтовом ящике и удалили со страницы все посты связанные с национальным парком «Зигальга».

Кто и зачем урал аккаунт популярного блога южноуральской глубинки?

Скорее всего, кому-то не понравилось, что его создатели решили принять участие в программе Минприроды «Кадровый потенциал».

— В министерстве сейчас ищут специалистов, которые будут развивать национальные парки в России. Мы надеемся, что проект национального парка в Тюлюке попадет в список 16 новых нацпарков, которые по указу президента Владимира Путина появятся в России, — рассказывает руководитель инициативной группы по созданию и развитию национального парка «Зигальга» Елена Гузова.

Известно, что владельцы страницы уже обратились в службу поддержки Инстаграм. Но там предупредили, что рассмотрение заявки придется подождать.

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ИСТОЧНИК KP.RU