Вышедший из строя светофор создал головоломку на одном из перекрестков Челябинска
Утром 1 октября сломанный светофор парализовал движение на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина. Два с половиной часа здесь царил настоящий хаос. Десятки машин попали в затор. Остановилось движение трамваев и троллейбусов.
— На перекрестке массовое скопление автомобилей и общественного транспорта. Чтобы не опоздать на работу, лучше сменить маршрут. Иначе можно застрять надолго, — предупреждали друг друга челябинцы в соцсетях.
На "парализованный" перекресток выехала ремонтная бригада.
— Простой электротранспорта продлился более 2,5 часов. В 8:45 утра светофор был включен, — сообщили в пресс-службе ЧелябГЭТ.
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ИСТОЧНИК KP.RU