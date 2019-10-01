2019-10-01T09:56:31+03:00
Общество

Вышедший из строя светофор создал головоломку на одном из перекрестков Челябинска

Десятки машин не могли разъехаться два с половиной часа
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: vk.com "В Челябинске"Фото: vk.com "В Челябинске"
Изменить размер текста:

Утром 1 октября сломанный светофор парализовал движение на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина. Два с половиной часа здесь царил настоящий хаос. Десятки машин попали в затор. Остановилось движение трамваев и троллейбусов.

— На перекрестке массовое скопление автомобилей и общественного транспорта. Чтобы не опоздать на работу, лучше сменить маршрут. Иначе можно застрять надолго, — предупреждали друг друга челябинцы в соцсетях.

На "парализованный" перекресток выехала ремонтная бригада.

— Простой электротранспорта продлился более 2,5 часов. В 8:45 утра светофор был включен, — сообщили в пресс-службе ЧелябГЭТ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Магнитогорске жительницу пострадавшего от взрыва дома выселяют на улицу
В Челябинске нет общественных туалетов, потому что они не нужны чиновникам
В Челябинске объявлен конкурс на пост мэра
«Маленький чемпион-2019»: открыта регистрация участников
Батареи в детском саду Копейска включили только после вмешательства прокуратуры
Прокуратура Челябинской области открыла горячую линию по отоплению
В Челябинске мошенники решили нажиться на гибели девочки, попавшей под колеса автокрана
В Челябинской области хакеры взломали первый сельский блог в «Инстаграм»
Учитель из Челябинска шантажирует родителей, чтобы записать детей на платные курсы
В Челябинске женщина выпала из маршрутки во время движения
Птица устроила аварию большегрузов в Челябинской области
Жители Челябинской области бросают своих питомцев в аэропорту
В Челябинске неизвестный пытался ограбить банк на Свердловском проспекте
Жители Челябинской области требуют запретить продажу «прикольных» денег
«Ушла из дома, потому что там пьют»: в Магнитогорске женщина несколько месяцев живет на улице