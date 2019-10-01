Вышедший из строя светофор создал головоломку на одном из перекрестков Челябинска

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-01T09:56:31+03:00

Десятки машин не могли разъехаться два с половиной часа

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Утром 1 октября сломанный светофор парализовал движение на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина. Два с половиной часа здесь царил настоящий хаос. Десятки машин попали в затор. Остановилось движение трамваев и троллейбусов.

— На перекрестке массовое скопление автомобилей и общественного транспорта. Чтобы не опоздать на работу, лучше сменить маршрут. Иначе можно застрять надолго, — предупреждали друг друга челябинцы в соцсетях.

На "парализованный" перекресток выехала ремонтная бригада.

— Простой электротранспорта продлился более 2,5 часов. В 8:45 утра светофор был включен, — сообщили в пресс-службе ЧелябГЭТ.

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ИСТОЧНИК KP.RU