«Трактор» расторг контракт с 21-летним форвардом Егором Бабенко
В мае 2019 года воспитанник тюменского хоккея Егор Бабенко перешел в стан «медведей» в результате обмена с «Северсталью». Прошел с командой весь тренировочный цикл. Однако с начала сезона тренеры лишь трижды доверили ему место в основном составе.
Форвард, на которого руководство возлагало надежды, как на перспективного, молодого и результативного нападающего, судя по всему, не смог раскрыться в «Тракторе». В трех матчах Егор не смог заработать ни одного очка при коэффициенте полезности «-2». Большую часть игр Бабенко провел в составе фарм-клуба «Челмет».
«Хоккейный клуб «Трактор» желает Егору удачи и успешного продолжения карьеры. Контакт с игроком расторгнут по соглашению сторон» — сообщили в пресс-службе черно-белых.
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ИСТОЧНИК KP.RU