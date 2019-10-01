«Трактор» расторг контракт с 21-летним форвардом Егором Бабенко

СЕГОДНЯ 18:48 2019-10-01T18:48:09+03:00

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В мае 2019 года воспитанник тюменского хоккея Егор Бабенко перешел в стан «медведей» в результате обмена с «Северсталью». Прошел с командой весь тренировочный цикл. Однако с начала сезона тренеры лишь трижды доверили ему место в основном составе.

Форвард, на которого руководство возлагало надежды, как на перспективного, молодого и результативного нападающего, судя по всему, не смог раскрыться в «Тракторе». В трех матчах Егор не смог заработать ни одного очка при коэффициенте полезности «-2». Большую часть игр Бабенко провел в составе фарм-клуба «Челмет».

«Хоккейный клуб «Трактор» желает Егору удачи и успешного продолжения карьеры. Контакт с игроком расторгнут по соглашению сторон» — сообщили в пресс-службе черно-белых.

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ИСТОЧНИК KP.RU