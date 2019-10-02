За лето жители Екатеринбурга вылили запасы воды и будут качать ее из Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-02T09:32:09+03:00

Это уже не первый случай, когда в соседнем мегаполисе заканчивается вода

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Екатеринбургский МУП «Водоканал» бьет тревогу: к концу сентября дефицит воды в городе составил 41,5 млн кубометров. В водохранилищах осталось чуть больше — 47,5 млн.

— Ежемесячно городу требуется не менее 16 млн кубометров воды, — сообщили в МУП «Водоканал».

Кстати, такая ситуация случается уже не первый раз, но в этом году перекачка начнется раньше обычного — в октябре, а не ноябре-декабре. Пополнять запасы будут на протяжении четырех месяцев. За это время в Екатеринбург поступит свыше 30 млн «кубов».

— С учетом естественной приточности и дополнительной перекачки через Ревдинское водохранилище дефицит водных ресурсов будет восполнен, и водных запасов хватит до весеннего паводка 2020 года, — рассказали коммунальщики.

СПРАВКА

Нязепетровский каскад — гидротехнические сооружения на реке Уфа и четыре насосные станции. Трасса водовода, по которой вода поднимается из водохранилища на Уральский хребет, состоит из двух параллельно расположенных труб, каждая диаметром 1420 мм и протяженностью 42 км. На трассе установлены 144 колодца. После того, как вода насосами перекачивается через Уральский хребет, она попадает в естественное русло реки западная Чусовая и проходит 170 км до Верхнемакаровского водохранилища. В среднем путь воды от Челябинской области до Верхнемакаровского водохранилища продолжается около недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU