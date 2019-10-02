Жители Шершней боятся безумной магистрали, которая каждый день угрожает пешеходам

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-02T09:57:50+03:00

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В редакцию «Комсомолки» обратились жители поселка Шершни с жалобами на улицу Гостевая. Она идет от разворотного кольца в сторону Тополиной аллеи. На улице, протяженностью полтора километра, нет ни одного светофора.

— Там только «зебры», а машины носятся. Один из переходов выполнен у поворота, где водителям трудно сориентироваться. У нас в поселке школа, 3000 человек живут. И каждый день они рискуют жизнями. За последние годы сбили несколько человек. Нам нужны светофоры, — рассказал КП-Челябинск житель поселка Владимир Ильин.

Челябинцы неоднократно взывали к чиновникам. Но в Управлении дорожного хозяйства категоричны:

— Переходы на Гостевой не являются местом аварийности. Размещение светофора нецелесообразно.

Чиновники отчитались, что анализировали количество машин и пешеходов на Гостевой и пришли к выводу: трафик недостаточно активный, чтобы ставить светофор. И добавили наблюдение, которое местным жителям показалось издевательским.

— В ответе сказано: «По правилам водитель должен тормозить перед «зеброй». Они серьезно считают, что раз об этом написано в ПДД, то значит это неукоснительно соблюдается? — добавил Ильин.

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ИСТОЧНИК KP.RU