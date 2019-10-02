Жителей Челябинской области предупредили о резком ухудшении погоды
С четверга, 3 октября, на Южном Урале ухудшится погода. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с. Днем в четверг пройдут небольшие дожди, но погода останется теплой — +12... +17 градусов.
МЧС просит южноуральцев быть осторожными.
— Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, — рекомендуют в экстренном ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU