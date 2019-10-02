2019-10-02T17:14:21+03:00
Общество

Жителей Челябинской области предупредили о резком ухудшении погоды

МЧС выступило с рекомендациями для жителей
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Ставьте машины подальше от высоких деревьевСтавьте машины подальше от высоких деревьевФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

С четверга, 3 октября, на Южном Урале ухудшится погода. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с. Днем в четверг пройдут небольшие дожди, но погода останется теплой — +12... +17 градусов.

МЧС просит южноуральцев быть осторожными.

— Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, — рекомендуют в экстренном ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Родители в шоке: в Челябинской области малыш полгода ходил с колесиком в ухе
В Челябинске УФАС возбудило дело на банк за настойчивую смс-рекламу
В Челябинске УФАС возбудило дело на банк за настойчивую смс-рекламу
Чиновника из Челябинской области, у которого прошли обыски, обвиняют в мошенничестве
Воспитателям и логопеду детского сада в Челябинске заплатили 1 млн рублей
На мусорке в Челябинске нашли гигантскую туфельку 85 размера
Пациент, лежащий на полу больницы в Магнитогорске, заставил горожан понервничать
В Златоусте задержали тирана, который убил мать троих детей
Мэрия озвучила итоги проверки скандальной покраски фасада на площади Революции
Власти Челябинской области покупают 25 иномарок
Проваливший начало отопительного сезона глава района в Челябинской области ушел в отставку