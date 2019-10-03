В Челябинске пенсионер собирает деньги на компьютер, чтобы опубликовать свою энциклопедию
Мужчину с табличкой «Помогите купить новый компьютер» часто видят в Челябинске на перекрестке улиц Тимирязева и Цвиллинга. Василию Николаевичу 63 года. Он хочет издать собственную энциклопедию по киноиндустрии. Говорит, что учился в Челябинском институте культуры и даже во ВГИК.
Собрал огромное количество книг и вырезок из журналов по своей теме, и сейчас их нужно оцифровать. Но старый компьютер уже ничего не грузит, а на новый денег нет. Вот пенсионер и решил выйти на улицу просить денег.
Поступок пенсионера обсуждают в соцсети. Одни хотят помочь ему, другие осуждают. Мол, 63 года — еще не немощная старость, можно и самому на компьютер заработать.
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ИСТОЧНИК KP.RU