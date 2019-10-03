Сторож школы в Челябинске до сотрясения мозга избил пожилую напарницу

СЕГОДНЯ 08:03 2019-10-03T09:05:57+03:00

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Вопиющий случай произошел в одной из школ Челябинской области. В селе Ларино Уйского района вечером, когда школьники разошлись по домам, в вестибюле случилась драка охранников.

Пенсионерка Галина Фесенко отдежурила дневную смену и собиралась передать школу ночному сторожу. Но мужчина в тот день почему-то был не в себе. Он отказался заступать на дежурство, обвинив женщину в воровстве.

— Чтобы снять подозрения, мама предложила напарнику посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Однако тот начал бить ее по лицу, по рукам и груди. И только вмешательство завхоза школы остановило эту драку, — говорит дочь потерпевшей.

Женщина-сторож больна онкологией, у нее плохое зрение, после избиения она получила сотрясение мозга и синяки. Пострадавшая подала заявление в полицию. Но дожидаться итогов проверки в школе не стали. Сторожа пообещали уволить.

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ИСТОЧНИК KP.RU