Показ мод 150-летней давности устроили в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-03T10:05:16+03:00

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Центр традиционной культуры Южного Урала провел тематическую фотосессию, которой показал, как одевались жители Челябинской области 150 лет назад. Моделями стали барышни из фольклорного ансамбля «Мурава».

— Он увидел красоток в традиционных сарафанах на открытии выставки «Урал многоликий» и предложил сделать кадры прямо на мероприятии. Получилось здорово: фото оказались очень сочными, а главное — весьма показательными, ведь, по словам, девушек из «Муравы» именно в таком виде ходили на праздники их прапрапрабабки, — сообщает сайт Hornews.com.

Костюмы готовила мастер Евгения Ядрышникова вместе со своими ученицами. Уже десять лет они шьют традиционные сарафаны. Для этого изучают множество образцов костюма в этнографических музеях.

— Если внимательней взглянуть на костюм, то можно узнать место, откуда пожаловала дама. В разных уголках региона были свои традиции в одежде — в Чесме и в Кыштыме по-разному повязывали платки, носили пояса и использовали разные украшения, — поделилась с сайтом Евгения Ядрышникова.

Для каждого района Южного Урала характерна своя мода. Фото: Игорь Ляпустин

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ИСТОЧНИК KP.RU