Программистов мало, а изоленты много: как в Челябинске «починили» табло электронной очереди

СЕГОДНЯ 14:06 2019-10-03T14:06:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Народная мудрость гласит: в России изолентой и кувалдой чинится все. А если сломается кувалда, то и ее можно починить изолентой.

В век новых технологий изолента не сдается. Не верите? В суровом Челябинске освоили такое ноу-хау, в котором сплелись технологии будущего и прошлого.

— Пришел в офис обслуживания абонентов «Уралэнергосбыт» на Воровского, 15, чтобы открыть счет на новую квартиру. Подошел к терминалу электронной очереди, а там синей изолентой заклеили лишние строчки, — рассказал челябинец Павел Кочнев. — Действительно, зачем редактировать программу, если полно изоленты?

Мы отправили фотографию в «Уралэнергосбыт». Нам пообещали, что ее перешлют начальнику отделения и дадут комментарий позднее. Как только мы получим ответ, мы обязательно расскажем, как техника дошла до синей изоленты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вам есть что рассказать об этой истории?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU