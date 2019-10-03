2019-10-03T14:06:57+03:00
Общество

Программистов мало, а изоленты много: как в Челябинске «починили» табло электронной очереди

Курьезную фотографию сделали в офисе обслуживания абонентов
Ирина Фадюшина
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Изолентой залепили личные строки в терминале электронной очереди. Фото: Павел КочневИзолентой залепили личные строки в терминале электронной очереди. Фото: Павел Кочнев
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Народная мудрость гласит: в России изолентой и кувалдой чинится все. А если сломается кувалда, то и ее можно починить изолентой.

В век новых технологий изолента не сдается. Не верите? В суровом Челябинске освоили такое ноу-хау, в котором сплелись технологии будущего и прошлого.

— Пришел в офис обслуживания абонентов «Уралэнергосбыт» на Воровского, 15, чтобы открыть счет на новую квартиру. Подошел к терминалу электронной очереди, а там синей изолентой заклеили лишние строчки, — рассказал челябинец Павел Кочнев. — Действительно, зачем редактировать программу, если полно изоленты?

Мы отправили фотографию в «Уралэнергосбыт». Нам пообещали, что ее перешлют начальнику отделения и дадут комментарий позднее. Как только мы получим ответ, мы обязательно расскажем, как техника дошла до синей изоленты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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