Программистов мало, а изоленты много: как в Челябинске «починили» табло электронной очереди
Народная мудрость гласит: в России изолентой и кувалдой чинится все. А если сломается кувалда, то и ее можно починить изолентой.
В век новых технологий изолента не сдается. Не верите? В суровом Челябинске освоили такое ноу-хау, в котором сплелись технологии будущего и прошлого.
— Пришел в офис обслуживания абонентов «Уралэнергосбыт» на Воровского, 15, чтобы открыть счет на новую квартиру. Подошел к терминалу электронной очереди, а там синей изолентой заклеили лишние строчки, — рассказал челябинец Павел Кочнев. — Действительно, зачем редактировать программу, если полно изоленты?
Мы отправили фотографию в «Уралэнергосбыт». Нам пообещали, что ее перешлют начальнику отделения и дадут комментарий позднее. Как только мы получим ответ, мы обязательно расскажем, как техника дошла до синей изоленты.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вам есть что рассказать об этой истории?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU