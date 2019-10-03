2019-10-03T14:51:39+03:00
Общество

Через 10 лет на дорогах Челябинской области не должно быть смертельных ДТП

Что будет сделано для этого
Ирина КАРЕЛИНА
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Через 10 лет на дорогах Челябинской области не должно быть смертельных ДТПЧерез 10 лет на дорогах Челябинской области не должно быть смертельных ДТПФото: Евгения ГУСЕВА
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В Челябинской области запустили в работу несколько кампаний в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Главная задача — снижение смертности на дорогах. Для ее измерения есть социальный коэффициент — количество погибших на 100 тысяч человек населения. Так вот сейчас это 10 человек. К 2024 году по плану должно быть четыре, а к 2013 году — ноль!

— Президент РФ Владимир Путин поставил задачу сократить смертность на дорогах до нулевого уровня. Она кажется амбициозной. Но на самом деле снижение происходит год от года, это подтверждается цифрами, — прокомментировал генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

Есть хорошие показатели, касающиеся несовершеннолетних участников дорожного движения: детская смертность на дорогах снизилась за год на 42%.

Что будут делать дальше? Во-первых, работать с самими дорогами. Например, расширять узкие места, где часто случаются ДТП; устанавливать посты наблюдения на аварийных участках; приводить в порядок пешеходные переходы.

Во-вторых, работать с населением: с детьми и взрослыми. Ведь только 6% ДТП случается из-за состояния дорог. Все остальные — из-за нарушений ПДД. То есть проблема — в модели поведения участников движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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