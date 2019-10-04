2019-10-04T05:40:42+03:00
Общество

В Челябинске спасли от садистов собачью семью, засыпанную красным перцем

Животных хотели отравить
Ирина КАРЕЛИНА
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Спасена собачья семья. Фото: vk.com/otlov74Спасена собачья семья. Фото: vk.com/otlov74
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Жительница дома №11 по ул. Калинина поблагодарила в соцсети «ВКонтакте» представителей движения «Гуманный отлов собак и кошек в Челябинске и УрФО».

— Добрые люди спасли собачью семью от садистов, которые облили неизвестным раствором кобеля и этим же средством залили крыльцо, под которым пряталась вторая собака. Скорее всего, собак пытался отравить кто-то из жителей двора, в котором они поселились. Животных забрали, им оказали своевременную помощь, — написала челябинка.

Собачью парочку в общем-то многие местные любили и подкармливали. Но у нее появились дети, и кому-то это не понравилось. Человек решил жестоко избавиться от всей семьи. Как рассказали представители движения, он не просто облил животных чем-то, но и обсыпал красным перцем.

— Пролезая под крыльцо за щенками, мы сильно надышались этим самым перцем. Нос, глаза и руки — все очень сильно чесалось и жгло на протяжении еще нескольких часов. Но главное, что животные отправлены в приют. Волонтеры займутся пристройством малышей! — рассказали в «Гуманном отлове».

Гуманный отлов собак. Фото: vk.com/otlov74

Гуманный отлов собак. Фото: vk.com/otlov74

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ИСТОЧНИК KP.RU

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