2019-10-04T18:07:35+03:00
Общество

В Челябинске активисты объяснили, почему в центре рубят деревья

В сквере на улице Воровского растений осталось в два раза меньше
Ольга АНТОНОВА
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В сквере вырубили большую часть деревьев. Фото: группа "Зеленый регион" vk.comВ сквере вырубили большую часть деревьев. Фото: группа "Зеленый регион" vk.com
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Летом в скверике по ул Воровского, 46 завизжали пилы. Власти устраивают на запущенном годами месте новый уголок отдыха. Решено вырубить часть деревьев. По утверждению чиновников — больных и дефективных. Но урбанист Лев Владов заявил, что вырубка — варварство.

Активисты движения «Зеленый регион» пересчитали все деревья накануне рубки. Всего было 76 стволов. Осталось 32 растения

— Причина происходящего — не в злом умысле. Мэрия благоустраивает сквер. Остались здоровые деревья. Наклоненные и кривые снесены. Спилы на стволах закрашены, оставлена аккуратная крона, — говорят активисты.

Минимум 30 лет за зеленью в городе не ухаживали. Растения не подрезали, не лечили, не удаляли поросль в скверах и парках. Вот и росли деревья как попало, превращаясь в неопрятные темные углы.

Проблему можно решить только сносом больных и старых деревьев.

— Но если мы не создадим систему по регулярному уходу за насаждениями, ничего не изменится, — говорят активисты.

«Зеленые» напоминают, что 23 октября в городе пройдут общественные обсуждения по проблеме озеленения. Адрес: гостиница «Алмаз», конференц-зал, 16.00-18.00 (ул. Лесопарковая, 15).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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