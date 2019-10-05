Урок в челябинской школе провел учитель-робот

СЕГОДНЯ 14:44 2019-10-05T14:44:41+03:00

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В Челябинской школе №121 изобрели железного педагога. Один из уроков для младшеклассников провел учитель-робот по имени Айро. Он умеет распознавать голоса учащихся и давать задания ребятам. Дети прочитали ему стихи и послушали лекцию. А после сделали селфи с Айро. Однако, дети были несколько разочарованы.

- Она нас не понимает. Мы задаем ей вопросы, а она не реагирует. Робот хуже настоящего учителя, его не будут слушать. И проверить наши домашние задания не может,— пожаловались ребята из 121-й школы.

Айро – это разработка технопарка школы. В будущем робота планируют доработать: он будет передвигаться в автономном режиме, преодолевать препятствия и отвечать на все вопросы детей с помощью Интернета.

Изобретатели хотят сделать Айро не только помощником учителя. Хотя убеждены: полностью заменить педагога ему пока не удастся. Ведь учитель – это еще и воспитатель детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU