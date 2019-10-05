В Челябинске сбили пешехода
Днем 5 октября в Тракторозаводском районе Челябинска сбили мужчину. Наезд на пешехода произошел на пересечении улицы Горького и Первой Пятилетки. Он шел по регулируемому пешеходному переходу.
Момент ДТП с участием пешехода зафиксировали камеры наблюдения. ЧП произошло около 14:00.
Пешеход жив, с травмами доставлен в больницу. По данным некоторых очевидцев, мужчина переходил дорогу на красный свет. ГИБДД расследует инцидент. Подробности уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU