В Челябинске сбили пешехода

СЕГОДНЯ 16:05 2019-10-05T16:05:11+03:00

В Челябинске в ДТП пострадал пешеход. Фото: Интерсвязь

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Днем 5 октября в Тракторозаводском районе Челябинска сбили мужчину. Наезд на пешехода произошел на пересечении улицы Горького и Первой Пятилетки. Он шел по регулируемому пешеходному переходу.

Момент ДТП с участием пешехода зафиксировали камеры наблюдения. ЧП произошло около 14:00.

Пешеход жив, с травмами доставлен в больницу. По данным некоторых очевидцев, мужчина переходил дорогу на красный свет. ГИБДД расследует инцидент. Подробности уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU