СЕГОДНЯ 17:49 2019-10-05T18:08:40+03:00

В гости к Бабе Яге и Кощею Бессмертному приглашают в Челябинске. Коллаж Фото: Ирина Фадюшина

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Корреспондент КП-Челябинск отправился на исследование новой экотропы. Ее протяженность - более двух километров.

Тропа «Лесные сказки» погружает горожан в историю старого бора и знакомит с его обитателями. А еще в парке можно полюбоваться природными красотами. Особую атмосферу создают сказочные скульптуры из дерева всем известных русских сказок: Бабы Яги, Лешего и Кощея Бессмертного.

Тропа начинается от станции детской железной дороги «Водная» и тянется вдоль путей до урочища Монахи. На восьми стоянках размещены сведения об истории бора, деревьях и животных, и о том, как нужно вести себя в лесу. Имеются лавочки, а на середине пути — беседка.

Организаторы призывают горожан не мусорить и сохранять чистоту бора. Можно покормить обитателей леса. В кормушках для птиц можно оставить немного несоленого сала, сушеных ягод, несоленых семечек и зерен пшеницы или ячменя. А пернатых нельзя кормить пшеном, свежим хлебом, всем соленым и жареным.

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ИСТОЧНИК KP.RU