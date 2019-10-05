2019-10-05T18:08:40+03:00
Общество

В гости к Бабе Яге и Кощею Бессмертному приглашают в Челябинске

В городском бору открылся экомаршрут
Антонина СНЕГУРЕНКО
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В гости к Бабе Яге и Кощею Бессмертному приглашают в Челябинске. КоллажВ гости к Бабе Яге и Кощею Бессмертному приглашают в Челябинске. КоллажФото: Ирина Фадюшина
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Корреспондент КП-Челябинск отправился на исследование новой экотропы. Ее протяженность - более двух километров.

Тропа «Лесные сказки» погружает горожан в историю старого бора и знакомит с его обитателями. А еще в парке можно полюбоваться природными красотами. Особую атмосферу создают сказочные скульптуры из дерева всем известных русских сказок: Бабы Яги, Лешего и Кощея Бессмертного.

Тропа начинается от станции детской железной дороги «Водная» и тянется вдоль путей до урочища Монахи. На восьми стоянках размещены сведения об истории бора, деревьях и животных, и о том, как нужно вести себя в лесу. Имеются лавочки, а на середине пути — беседка.

Организаторы призывают горожан не мусорить и сохранять чистоту бора. Можно покормить обитателей леса. В кормушках для птиц можно оставить немного несоленого сала, сушеных ягод, несоленых семечек и зерен пшеницы или ячменя. А пернатых нельзя кормить пшеном, свежим хлебом, всем соленым и жареным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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