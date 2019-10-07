Семья с ребенком пострадала в массовом ДТП в Челябинской области
Авария произошла недалеко от Миасса, на дороге Москва-Челябинск, днем в воскресенье, 6 октября. 26-летний водитель на Ford Focus не выбрал безопасную скорость и дистанцию из-за чего врезался в ехавший впереди автомобиль такой же марки.
— От удара Ford по инерции продвинулся вперед и столкнулся с двигающимся по «встречной» автомобилем «ВИС», — рассказали в ОГИБДД России по Миассу.
В аварии разбираются госавтоинспекторы. Фото: ОГИБДД России по Миассу
В «ВИСе» ехала семья с ребенком. 31-летний водитель и 30-летняя пассажирка получили травмы. Им назначено амбулаторное лечение. Также медики оказали помощь их 8-летнему сыну.
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ИСТОЧНИК KP.RU